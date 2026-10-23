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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İrəvanda 11 əcnəbi yol qəzasında xəsarət alıb

    Region
    • 23 oktyabr, 2026
    • 12:10
    İrəvanda 11 əcnəbi yol qəzasında xəsarət alıb

    İrəvanda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində avtobus aşıb.

    Bu barədə "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, qəzada 11 xarici vətəndaş xəsarət alıb.

    Bildirilib ki, nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü alkoqol yoxlanışından keçirilib, o, ayıq olub.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ermənistan
    В Ереване 11 иностранцев пострадали в ДТП
    44 filmi
    44 filmi

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