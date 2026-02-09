Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcək
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi fevralın 10-da son üç il ərzində həyata keçirilən genişmiqyaslı mühəndis-istehkam işlərinin bir hissəsini təqdim edəcək.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Suren Papikyan sosial şəbəkədə məlumat verib.
"Son üç il ərzində sərhəddə görülən işlərin nəticələrini sizə təqdim etməyin vaxtıdır, xüsusilə istehkam işlərini - möhkəmləndirilmiş sahələri təqdim edəcəyik. Bütün bunlar daha əvvəl onları görmək istədiyini bildirmiş bəzi həmvətənlərimizə göstərilmişdi. Lakin indi biz bunu ictimaiyyətə təqdim etmək qərarına gəlmişik", - nazir videomüraciətində bildirib.
O qeyd edib ki, işlər iki ayrı videoçarx şəklində nümayiş etdiriləcək, videonun ikinci hissəsi çərşənbə günü ictimaiyyətə təqdim ediləcək.