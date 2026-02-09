İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcək

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 14:32
    Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcək

    Ermənistan Müdafiə Nazirliyi fevralın 10-da son üç il ərzində həyata keçirilən genişmiqyaslı mühəndis-istehkam işlərinin bir hissəsini təqdim edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Suren Papikyan sosial şəbəkədə məlumat verib.

    "Son üç il ərzində sərhəddə görülən işlərin nəticələrini sizə təqdim etməyin vaxtıdır, xüsusilə istehkam işlərini - möhkəmləndirilmiş sahələri təqdim edəcəyik. Bütün bunlar daha əvvəl onları görmək istədiyini bildirmiş bəzi həmvətənlərimizə göstərilmişdi. Lakin indi biz bunu ictimaiyyətə təqdim etmək qərarına gəlmişik", - nazir videomüraciətində bildirib.

    O qeyd edib ki, işlər iki ayrı videoçarx şəklində nümayiş etdiriləcək, videonun ikinci hissəsi çərşənbə günü ictimaiyyətə təqdim ediləcək.

    Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Papikyan sərhəd
    Папикян: МО Армении отчитается о фортификационно-инженерных работах на границе за 3 года

    Son xəbərlər

    14:36

    "Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar verib

    Futbol
    14:32

    Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcək

    Region
    14:31

    Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    Maliyyə
    14:23

    Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmur

    Region
    14:23

    Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadır

    Turizm
    14:22

    Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    14:21

    Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    14:20

    Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşüb

    Digər ölkələr
    14:18

    Siyavuş Novruzov: Bələdiyyələrlə icra hakimiyyəti orqanları arasında səlahiyyət bölgüsünün dəqiq tənzimlənməsi önəmlidir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti