Папикян: МО Армении отчитается о фортификационно-инженерных работах на границе за 3 года
- 09 февраля, 2026
- 14:18
Министерство обороны Армении 10 февраля представит часть масштабных фортификационных и инженерных работ, проведенных за последние три года.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщил министр обороны Армении Сурен Папикян.
"Настало время представить результаты работ на границе за последние три года, в частности, мы представим фортификационные работы, так называемые укрепленные участки, которые ранее были показаны некоторым заинтересованным лицам из числа наших соотечественников, выразившим желание их увидеть. Но теперь мы решили представить это общественности", - сказал министр в видеообращении.
Он отметил, что информация о данной работе будет обнародована в двух отдельных видеофрагментах, вторая часть видео будет представлена общественности в среду.