    Папикян: МО Армении отчитается о фортификационно-инженерных работах на границе за 3 года

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 14:18
    Министерство обороны Армении 10 февраля представит часть масштабных фортификационных и инженерных работ, проведенных за последние три года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсетях сообщил министр обороны Армении Сурен Папикян.

    "Настало время представить результаты работ на границе за последние три года, в частности, мы представим фортификационные работы, так называемые укрепленные участки, которые ранее были показаны некоторым заинтересованным лицам из числа наших соотечественников, выразившим желание их увидеть. Но теперь мы решили представить это общественности", - сказал министр в видеообращении.

    Он отметил, что информация о данной работе будет обнародована в двух отдельных видеофрагментах, вторая часть видео будет представлена ​​общественности в среду.

