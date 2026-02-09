В Азербайджане изъято 21 кг наркотиков, задержаны двое подозреваемых

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана провели масштабную спецоперацию, результатом которой стало изъятие 21 килограмма наркотических веществ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых - 28-летний Исмаил Мурадов и 32-летний Чингиз Гулиев. При обыске у них обнаружена крупная партия марихуаны весом 21 кг, в состав которой были добавлены дополнительные вредные вещества.

Установлено, что задержанные, вступив в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, планировали размещать наркотические средства в заранее определенных точках с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных лиц по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.