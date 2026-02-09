Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане изъято 21 кг наркотиков, задержаны двое подозреваемых

    В Азербайджане изъято 21 кг наркотиков, задержаны двое подозреваемых

    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 09:35
    В Азербайджане изъято 21 кг наркотиков, задержаны двое подозреваемых

    Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел Азербайджана провели масштабную спецоперацию, результатом которой стало изъятие 21 килограмма наркотических веществ.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

    В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое подозреваемых - 28-летний Исмаил Мурадов и 32-летний Чингиз Гулиев. При обыске у них обнаружена крупная партия марихуаны весом 21 кг, в состав которой были добавлены дополнительные вредные вещества.

    Установлено, что задержанные, вступив в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, планировали размещать наркотические средства в заранее определенных точках с целью сбыта.

    По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных лиц по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

    наркотические вещества марихуана наркопреступления наркокурьеры МВД спецоперация
    Baş İdarə əməliyyat keçirib, 21 kq narkotik aşkarlanıb
