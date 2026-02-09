İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Baş İdarə əməliyyat keçirib, 21 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    • 09 fevral, 2026
    • 09:24
    Baş İdarə əməliyyat keçirib, 21 kq narkotik aşkarlanıb

    Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı 21 kq narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a DİN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 28 yaşlı İsmayıl Muradov və 32 yaşlı Çingiz Quliyev saxlanılıblar. Onlardan 21 kiloqram tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana aşkarlanıb.

    İ.Muradov və Ç.Quliyevin şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşı ilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotik vasitələri satış məqsədilə əvvəlcədən təyin edilən nöqtələrə yerləşdirməyi planlaşdırdıqları məlum olub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    narkotik DİN Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi
    В Азербайджане изъято 21 кг наркотиков, задержаны двое подозреваемых

    Son xəbərlər

    10:01

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün növbəti yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    09:59

    AQTA Qubada ailənin 8 üzvünün zəhərlənmə iddiası ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Sağlamlıq
    09:56
    Foto

    Beynəlxalq tədbirdə Rəqəmsal Logistika Platforması barədə məlumat verilib

    İnfrastruktur
    09:55

    İsrail ABŞ-ni İranla bağlı planı barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    09:46

    Balakəndə yanğında 100 ev quşu tələf olub

    Hadisə
    09:44

    "Yelo Bank"da innovativ QR ilə ödəniş aktivdir!

    Maliyyə
    09:41

    Avstriyalı snoubordçu qış olimpiadaları tarixinin ən yaşlı qalibi olub

    Fərdi
    09:40

    Qərbi Azərbaycan İcması Fransa senatının təxribatçı qətnaməsini pisləyib

    Daxili siyasət
    09:40

    FHN: Ötən həftə 203 yanğın olub, 5 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti