ОЗА осудила резолюцию Сената Франции

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает недавние провокационные шаги в Армении и ряде других стран, направленные против процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОЗА.

"В эти дни - в день встречи лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби, прошедшей в позитивном духе, принятие Сенатом Франции резолюции с призывом к освобождению военных преступников, совершивших ужасные преступления против азербайджанского народа, встреча члена парламента Швейцарии в Армении с лицами, выдающими себя за руководителей какой-то вымышленной структуры, заявления о том, что "карабахский вопрос еще не закрыт" - все это является провокационными действиями", - говорится в заявлении.

"Почему парламент Франции, "кричащий" о свободе, равенстве и братстве, ни разу не высказал своего мнения по поводу трагедий, депортаций, геноцида, с которыми сталкивались мы, западные азербайджанцы, а также относительно кампаний по уничтожению всех следов азербайджанского народа в Армении, его древнего и богатого исторического и культурного наследия?" - подчеркивается в заявлении.

ОЗА считает, что, в первую очередь, власти Армении должно упразднить на своей территории все "учреждения" так называемого режима, который уже является пережитком прошлого, и, помимо этого, должно выступить с заявлениями, осуждающими действия акторов за пределами региона, препятствующих миру.