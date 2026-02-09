Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    ОЗА осудила резолюцию Сената Франции

    Внутренняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 10:09
    ОЗА осудила резолюцию Сената Франции

    Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает недавние провокационные шаги в Армении и ряде других стран, направленные против процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ОЗА.

    "В эти дни - в день встречи лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби, прошедшей в позитивном духе, принятие Сенатом Франции резолюции с призывом к освобождению военных преступников, совершивших ужасные преступления против азербайджанского народа, встреча члена парламента Швейцарии в Армении с лицами, выдающими себя за руководителей какой-то вымышленной структуры, заявления о том, что "карабахский вопрос еще не закрыт" - все это является провокационными действиями", - говорится в заявлении.

    "Почему парламент Франции, "кричащий" о свободе, равенстве и братстве, ни разу не высказал своего мнения по поводу трагедий, депортаций, геноцида, с которыми сталкивались мы, западные азербайджанцы, а также относительно кампаний по уничтожению всех следов азербайджанского народа в Армении, его древнего и богатого исторического и культурного наследия?" - подчеркивается в заявлении.

    ОЗА считает, что, в первую очередь, власти Армении должно упразднить на своей территории все "учреждения" так называемого режима, который уже является пережитком прошлого, и, помимо этого, должно выступить с заявлениями, осуждающими действия акторов за пределами региона, препятствующих миру.

    Qərbi Azərbaycan İcması Fransa senatının qətnaməsini pisləyib
    Western Azerbaijan Community condemns provocations against peace process
