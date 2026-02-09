Цены на нефть снизились на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном

Цены на нефть снизились в понедельник после умеренного подъема по итогам предыдущих торгов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,66 (0,97%), до $67,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,63 (0,99%), до $62,92 за баррель.

Снижению цен на нефть способствует ослабление опасений по поводу эскалации конфликта между США и Ираном, которая могла бы привести к перебоям в поставках нефти из ближневосточного региона.

В пятницу в Омане прошли переговоры между делегациями США и Ирана и стороны пришли к выводу о необходимости их продолжения. Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, назвал их "очень хорошими". Он отметил, что следующий раунд консультаций между Тегераном и Вашингтоном состоится на ближайшей неделе.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, который возглавлял иранскую делегацию, назвал состоявшиеся переговоры "хорошим началом".