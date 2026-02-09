Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Цены на нефть снизились на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном

    Энергетика
    • 09 февраля, 2026
    • 09:47
    Цены на нефть снизились на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном

    Цены на нефть снизились в понедельник после умеренного подъема по итогам предыдущих торгов.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на $0,66 (0,97%), до $67,39 за баррель.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,63 (0,99%), до $62,92 за баррель.

    Снижению цен на нефть способствует ослабление опасений по поводу эскалации конфликта между США и Ираном, которая могла бы привести к перебоям в поставках нефти из ближневосточного региона.

    В пятницу в Омане прошли переговоры между делегациями США и Ирана и стороны пришли к выводу о необходимости их продолжения. Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги встречи, назвал их "очень хорошими". Он отметил, что следующий раунд консультаций между Тегераном и Вашингтоном состоится на ближайшей неделе.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, который возглавлял иранскую делегацию, назвал состоявшиеся переговоры "хорошим началом".

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы
    Oil prices fall amid progress in US-Iran talks
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    Стоимость золота превысила $5 тыс. за унцию

    Финансы
    10:09

    ОЗА осудила резолюцию Сената Франции

    Внутренняя политика
    10:01

    На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

    В регионе
    10:00

    Пожар в Балакянском районе уничтожил хозяйство с 100 птицами

    Происшествия
    09:52

    В Азербайджане за неделю произошло 203 пожара, погибли 5 человек

    Происшествия
    09:47

    Цены на нефть снизились на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном

    Энергетика
    09:43

    Израиль предупредил США о готовности нанесения самостоятельного удара по Ирану

    Другие страны
    09:35

    В Азербайджане изъято 21 кг наркотиков, задержаны двое подозреваемых

    Происшествия
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей