Глава МИД Ирана сообщил о хорошем начале переговоров с США

США и Иран в ходе встречи в столице Омана договорились о продолжении переговорного процесса.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью иранскому национальному телевидению.

Министр пояснил, что стороны согласны продолжить контакты, однако место и время пока не определены.

"Сегодня состоялось несколько раундов встреч, были изложены наши точки зрения и опасения, а вопросы обсуждались в очень хорошей атмосфере. В целом, это хорошее начало, но его продолжение зависит от консультаций в столицах", - добавил высокопоставленный иранский дипломат.

Он также отметил, что охарактеризовал состоявшиеся сегодня переговоры как "продолжительные и интенсивные".

"У нас были интенсивные и продолжительные переговоры. Несколько встреч проходили в опосредованном формате с 10:00 до 18:00", - пояснил он.