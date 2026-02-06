Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Глава МИД Ирана сообщил о хорошем начале переговоров с США

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 18:48
    Глава МИД Ирана сообщил о хорошем начале переговоров с США

    США и Иран в ходе встречи в столице Омана договорились о продолжении переговорного процесса.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в интервью иранскому национальному телевидению.

    Министр пояснил, что стороны согласны продолжить контакты, однако место и время пока не определены.

    "Сегодня состоялось несколько раундов встреч, были изложены наши точки зрения и опасения, а вопросы обсуждались в очень хорошей атмосфере. В целом, это хорошее начало, но его продолжение зависит от консультаций в столицах", - добавил высокопоставленный иранский дипломат.

    Он также отметил, что охарактеризовал состоявшиеся сегодня переговоры как "продолжительные и интенсивные".

    "У нас были интенсивные и продолжительные переговоры. Несколько встреч проходили в опосредованном формате с 10:00 до 18:00", - пояснил он.

    Иран США Аббас Арагчи Оман ядерные переговоры
    Əraqçi: Bugünkü danışıqlar yaxşı başlanğıc olub
    Iranian FM: Today's talks were a good start
