    Əraqçi: Bugünkü danışıqlar yaxşı başlanğıc olub

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 18:12
    Əraqçi: Bugünkü danışıqlar yaxşı başlanğıc olub

    İran və ABŞ arasında keçirilən danışıqlar yaxşı başlanğıc olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Məsləhətləşmələrdən sonra qərar veriləcək, amma danışıqların davam etdirilməsi prinsipi ilə bağlı konsensusun olduğu görünür" , - Əraqçi bildirib.

    Qeyd edək ki, Omanın paytaxtı Maskatda ABŞ və İran arasında nüvə danışıqlarının birinci raundu keçirilib.

    Глава МИД Ирана сообщил о хорошем начале переговоров с США
    Iranian FM: Today's talks were a good start

