Əraqçi: Bugünkü danışıqlar yaxşı başlanğıc olub
Region
- 06 fevral, 2026
- 18:12
İran və ABŞ arasında keçirilən danışıqlar yaxşı başlanğıc olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Məsləhətləşmələrdən sonra qərar veriləcək, amma danışıqların davam etdirilməsi prinsipi ilə bağlı konsensusun olduğu görünür" , - Əraqçi bildirib.
Qeyd edək ki, Omanın paytaxtı Maskatda ABŞ və İran arasında nüvə danışıqlarının birinci raundu keçirilib.
