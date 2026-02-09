Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 10:01
    На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

    Эпицентр подземного толчка располагался в 232 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 40,5 километров.

    По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за минувшую неделю в регионе произошло 31 землетрясение, четыре из которых ощущались в различных населенных пунктах.

