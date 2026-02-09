На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
В регионе
- 09 февраля, 2026
- 10:01
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр подземного толчка располагался в 232 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 40,5 километров.
По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за минувшую неделю в регионе произошло 31 землетрясение, четыре из которых ощущались в различных населенных пунктах.
Последние новости
10:19
Стоимость золота превысила $5 тыс. за унциюФинансы
10:09
ОЗА осудила резолюцию Сената ФранцииВнутренняя политика
10:01
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8В регионе
10:00
Пожар в Балакянском районе уничтожил хозяйство с 100 птицамиПроисшествия
09:52
В Азербайджане за неделю произошло 203 пожара, погибли 5 человекПроисшествия
09:47
Цены на нефть снизились на фоне прогресса в переговорах между США и ИраномЭнергетика
09:43
Израиль предупредил США о готовности нанесения самостоятельного удара по ИрануДругие страны
09:35
В Азербайджане изъято 21 кг наркотиков, задержаны двое подозреваемыхПроисшествия
09:18