На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземного толчка располагался в 232 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 40,5 километров.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, за минувшую неделю в регионе произошло 31 землетрясение, четыре из которых ощущались в различных населенных пунктах.