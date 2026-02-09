Rusiyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb
Region
- 09 fevral, 2026
- 10:12
Kamçatkanın (Rusiya) şərq sahillərində Sakit okean akvatoriyasında 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə REA Vahid Geofizika Xidmətinin Federal Tədqiqat Mərkəzinin Kamçatka filialından bildiriblər.
Yeraltı təkanın episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 232 kilometr şərqdə yerləşib, ocaq 40,5 kilometr dərinlikdə olub.
Rusiyanın FHN-nin Kamçatka diyarı üzrə Baş İdarəsinin məlumatına görə, ötən həftə regionda 31 zəlzələ baş verib, onlardan dördü müxtəlif yaşayış məntəqələrində hiss olunub.
