    Rusiyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 10:12
    Rusiyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Kamçatkanın (Rusiya) şərq sahillərində Sakit okean akvatoriyasında 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə REA Vahid Geofizika Xidmətinin Federal Tədqiqat Mərkəzinin Kamçatka filialından bildiriblər.

    Yeraltı təkanın episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 232 kilometr şərqdə yerləşib, ocaq 40,5 kilometr dərinlikdə olub.

    Rusiyanın FHN-nin Kamçatka diyarı üzrə Baş İdarəsinin məlumatına görə, ötən həftə regionda 31 zəlzələ baş verib, onlardan dördü müxtəlif yaşayış məntəqələrində hiss olunub.

    Zəlzələ Rusiya Kamçatka
    На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
    5.8-magnitude earthquake hits Pacific off Kamchatka coast

