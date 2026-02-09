Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb
ASK
- 09 fevral, 2026
- 12:08
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 1,352 milyon ABŞ dolları dəyərində meyvə-tərəvəz məhsulları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,9 % çoxdur.
Yanvarda Türkiyənin meyvə və tərəvəz məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 10,7 % azalaraq 187,382 milyon ABŞ dollarına düşüb.
Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 24 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 19,1 % az), ABŞ 22,485 milyon ABŞ dolları (-38,7 %) və İraq 14,969 milyon ABŞ dolları (+117,5 %) həyata keçirib.
Son xəbərlər
13:02
Çempionlar Liqası: "Nyukasl"ın "Qarabağ" azarkeşləri üçün ayırdığı biletlərin sayı müəyyənləşibFutbol
13:00
Sabah Bakıya və rayonlara qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:58
Lavrov: Ukraynada təhlükəsizliyimizi təhdid edən silahların yerləşdirilməsinə yol verməyəcəyikRegion
12:54
"Bank Respublika"nın "Qızıl Seçim" lotereyası davam edirMaliyyə
12:53
Azərbaycan və Lüksemburq maliyyə sektorunda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibMaliyyə
12:52
Gürcüstan XİN başçısı Budapeşt Qlobal Dialoqunda iştirak edəcəkRegion
12:49
Foto
Azərbaycanda bu il üçün 5 neft və qaz yatağı üzrə investisiya imkanları müzakirə olunubEnergetika
12:45
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Özbəkistandakı toplanış komanda üçün çox faydalı oldu"Futbol
12:34