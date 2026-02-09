İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    • 09 fevral, 2026
    • 12:08
    Azərbaycan Türkiyədən meyvə-tərəvəz məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 1,352 milyon ABŞ dolları dəyərində meyvə-tərəvəz məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,9 % çoxdur.

    Yanvarda Türkiyənin meyvə və tərəvəz məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 10,7 % azalaraq 187,382 milyon ABŞ dollarına düşüb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 24 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 19,1 % az), ABŞ 22,485 milyon ABŞ dolları (-38,7 %) və İraq 14,969 milyon ABŞ dolları (+117,5 %) həyata keçirib.

    Azərbaycan Türkiyə meyvə-tərəvəz məhsulları
    Азербайджан увеличил расходы на импорт фруктов и овощей из Турции на 6%
    Azerbaijan imports $1.35M worth fruits and vegetables from Türkiye in January

