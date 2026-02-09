İsrail idmançıları XXV Qış Olimpiya Oyunlarında qarət olunublar
Komanda
- 09 fevral, 2026
- 12:10
İsrail idmançıları XXV Qış Olimpiya Oyunlarında qarət olunublar.
"Report" xəbər verir ki, sözügedən ölkənin təmsilçisi Adam Edelman sosial şəbəkə hesabında bobsley komandasının bu halla üzləşdiyini yazıb.
Onun sözlərinə görə, naməlum şəxslər otel otağında pasportları və 3000 dollar dəyərində əşyaları oğurlayıblar.
Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.
