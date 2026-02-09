İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İsrail idmançıları XXV Qış Olimpiya Oyunlarında qarət olunublar

    Komanda
    • 09 fevral, 2026
    • 12:10
    İsrail idmançıları XXV Qış Olimpiya Oyunlarında qarət olunublar.

    "Report" xəbər verir ki, sözügedən ölkənin təmsilçisi Adam Edelman sosial şəbəkə hesabında bobsley komandasının bu halla üzləşdiyini yazıb.

    Onun sözlərinə görə, naməlum şəxslər otel otağında pasportları və 3000 dollar dəyərində əşyaları oğurlayıblar.

    Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

