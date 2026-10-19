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    Azərbaycan neft bitumu ixracını 3,5 dəfə artırıb

    Energetika
    • 19 oktyabr, 2026
    • 10:11
    Azərbaycan neft bitumu ixracını 3,5 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 14 min 948,33 ton neft bitumu ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə (DGK) istinadən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə neft bitumunun dəyəri 4 milyon 629,25 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu, 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 dəfə və 4,1 dəfə çoxdur.

    Ötən 9 ay ərzində neft bitumunun ölkənin ümumi ixracında payı 0,02 % olub.

    Xatırladaq ki, SOCAR-ın Heydər Əliyev adına NEZ-i regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın "Ai-92", dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Neft bitumu Aİ-92 markalı benzin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu (NEZ)
    Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума в 3,5 раза
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