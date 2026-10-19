Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума в 3,5 раза

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал 14 тыс. 948,33 тонны нефтяного битума.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), стоимость экспорта составила $4,63 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта увеличился в 3,5 раза, а его стоимость - в 4,1 раза.

За девять месяцев доля нефтяного битума в общем экспорте страны составила 0,02%.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева компании SOCAR - единственное нефтеперерабатывающее предприятие в регионе. Он обеспечивает Азербайджан бензином Аи-92, дизельным и авиационным топливом, а также поставляет сырье нефтехимическим предприятиям SOCAR в стране. Часть продукции завода экспортируется. Модернизация и реконструкция предприятия направлены на увеличение производственных мощностей, обеспечение страны высококачественным топливом стандарта "Евро-5", стабильные поставки сырья производственному объединению "Азерикимья" и повышение экспортного потенциала нефтепродуктов. Эти работы имеют важное значение для промышленности страны.