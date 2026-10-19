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    Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума в 3,5 раза

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 10:28
    Азербайджан увеличил экспорт нефтяного битума в 3,5 раза

    Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал 14 тыс. 948,33 тонны нефтяного битума.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), стоимость экспорта составила $4,63 млн.

    По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта увеличился в 3,5 раза, а его стоимость - в 4,1 раза.

    За девять месяцев доля нефтяного битума в общем экспорте страны составила 0,02%.

    Напомним, что нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева компании SOCAR - единственное нефтеперерабатывающее предприятие в регионе. Он обеспечивает Азербайджан бензином Аи-92, дизельным и авиационным топливом, а также поставляет сырье нефтехимическим предприятиям SOCAR в стране. Часть продукции завода экспортируется. Модернизация и реконструкция предприятия направлены на увеличение производственных мощностей, обеспечение страны высококачественным топливом стандарта "Евро-5", стабильные поставки сырья производственному объединению "Азерикимья" и повышение экспортного потенциала нефтепродуктов. Эти работы имеют важное значение для промышленности страны.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК)
    Azərbaycan neft bitumu ixracını 3,5 dəfə artırıb
    Azerbaijan increases exports of petroleum bitumen 3.5-fold
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