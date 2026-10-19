Azərbaycan neft koksunun ixracını 1,4 dəfə artırıb
- 19 oktyabr, 2026
- 10:02
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan gömrük bəyannamələrinə əsasən, 212 min 958,22 ton neft koksu ixrac edib.
"Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə neft koksunun dəyəri 85 milyon 334,95 min ABŞ dolları təşkil edib.
Bu, 2025-ci ilin ilk 9 ayı ilə müqayisədə müvafiq olaraq 1,4 dəfə və 1,9 dəfə çoxdur.
Ötən 9 ay ərzində neft koksunun ölkənin ümumi ixracında payı 0,36 % olub.
Xatırladaq ki, SOCAR-ın Heydər Əliyev adına NEZ-i regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın Ai-92, dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.