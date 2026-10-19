Азербайджан увеличил экспорт нефтяного кокса в 1,4 раза

В январе-сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 212 тыс. 958,22 тонны нефтяного кокса.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость экспорта составила $85,33 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта увеличился в 1,4 раза, а его стоимость - в 1,9 раза.

За девять месяцев доля нефтяного кокса в общем экспорте страны составила 0,36%.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева компании SOCAR - единственное нефтеперерабатывающее предприятие в регионе. Он обеспечивает Азербайджан бензином Аи-92, дизельным и авиационным топливом, а также поставляет сырье нефтехимическим предприятиям SOCAR в стране. Часть продукции завода экспортируется.

Модернизация и реконструкция предприятия направлены на увеличение производственных мощностей, обеспечение страны высококачественным топливом стандарта "Евро-5", стабильные поставки сырья производственному объединению "Азерикимья" и повышение экспортного потенциала нефтепродуктов. Эти работы имеют важное значение для промышленности страны.