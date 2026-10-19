Azərbaycanda tullantıların emalı üzrə müasir infrastruktur yaradılacaq
- 19 oktyabr, 2026
- 09:58
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Şəhər mühitinin yaxşılaşdırılmasına və infrastrukturun iqlim risklərinə və təbii fəlakətlərə qarşı dayanıqlığının artırılmasına yönəlmiş "Livable Baku" təşəbbüsü çərçivəsində Abşeron rayonunun ərazisində yeni regional sanitar poliqonun və tullantıların daşınması obyektlərinin inşası planlaşdırılır.
"Report" Dünya Bankının məlumatlarına istinadən xəbər verir ki, infrastruktur kompleksi Abşeron xidmət zonasındakı regional sanitar poliqon və dörd tullantıların daşınması stansiyasından, eləcə də Bakı ərazisində yerləşən Qala qəsəbəsindəki daşınma stansiyası və təkrar xammalın ayrılması müəssisəsindən ibarət olacaq.
Layihələndirilən poliqon 4 inzibati rayonda - Xızı, Şamaxı, Qobustan və Abşeronda, habelə Sumqayıt şəhərində yaşayan təxminən 695,5 min insana xidmət göstərmək üçün nəzərdə tutulub. İnfrastruktur obyektlərinin icrasına hazırlıq zamanı torpaqdan istifadə sərhədlərini müəyyənləşdirmək, torpaq istifadəçilərinin hüquqlarını yoxlamaq və təsərrüfat fəaliyyəti üçün ehtimal olunan nəticələri qiymətləndirmək tələb olunacaq. Xüsusən də, layihə sənədlərində tullantıların idarə edilməsi sisteminin dəyişməsi nəticəsində gəlir mənbələrini itirmək riski ilə üzləşən qeyri-rəsmi tullantı toplayan şəxslərə yardım proqramı nəzərdə tutulur. Tikinti işlərinə başlamaq yalnız layihədə nəzərdə tutulmuş bütün ekoloji və sosial tələblərə əməl edildikdən, o cümlədən zəruri hallarda köçürülmə planları hazırlandıqdan sonra mümkün olacaq. Poliqonun tam ərazisi icarə müddəti 2029-cu ildə başa çatan, ümumi sahəsi 1,5 min hektar olan icarəyə götürülmüş otlaq sahəsi daxilində yerləşir.
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (Dünya Bankı Qrupunun bölməsi) ümumi dəyəri 591,25 milyon ABŞ dolları olan layihənin icrasına 500 milyon ABŞ dolları ayırmağı planlaşdırır. Bununla yanaşı, Azərbaycan hökumətinin layihədəki iştirak payı 91,25 milyon ABŞ dolları təşkil edir.