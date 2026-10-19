Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев День восстановления независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Азербайджане создадут современную инфраструктуру переработки отходов

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 09:35
    В Азербайджане создадут современную инфраструктуру переработки отходов

    В рамках инициативы "Livable Baku", направленного на улучшение городской среды и повышение устойчивости инфраструктуры к климатическим рискам и стихийным бедствиям, на территории Абшеронского района запланировано возведение нового регионального санитарного полигона и объектов для перегрузки отходов.

    Как передаёт Report со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ), инфраструктурный комплекс будет состоять из регионального санитарного полигона и четырех станций перегрузки отходов в Абшеронской зоне обслуживания, а также перегрузочной станции и предприятия по извлечению вторичного сырья в поселке Гала на территории Баку.

    Проектируемый полигон предназначен для обслуживания около 695,5 тыс. человек, проживающих в четырех административных районах - Хызы, Шамахы, Гобустан и Апшерон, а также в городе Сумгайыт. В ходе подготовки к реализации инфраструктурных объектов потребуется определить границы землепользования, провести проверку прав землепользователей и дать оценку вероятным последствиям для хозяйственной деятельности. В частности, проектная документация предусматривает программу содействия неформальным сборщикам отходов, которые рискуют лишиться источников дохода вследствие трансформации системы обращения с отходами. Старт строительных работ станет возможным лишь после соблюдения всех экологических и социальных требований, заложенных в проект, в том числе разработки планов переселения в тех случаях, когда это будет необходимо. Полная территория полигона расположена в границах арендуемого пастбищного участка общей площадью 1,5 тыс. га, действие аренды которого заканчивается в 2029 году.

    Международный банк реконструкции и развития (подразделение Группы ВБ) планирует выделить на реализацию проекта 500 млн долларов США при общей стоимости его в 591,25 млн долларов. При этом доля участия правительства Азербайджана в проекте составляет 91,25 млн долларов.

    Абшеронский региональный санитарный полигон Всемирный банк (ВБ) Сумгайыт
    Azərbaycanda tullantıların emalı üzrə müasir infrastruktur yaradılacaq
    Modern waste processing infrastructure to be established in Azerbaijan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:07
    Мелони созвала совещание в связи с беспорядками во время протестов молодежи
    Другие страны
    11:04
    В Премьер-лиге Азербайджана установлен рекорд по числу зрителей в сезоне
    Футбол
    10:50
    У берегов Греции перевернулся катер с мигрантами, погибли шесть человек
    Другие страны
    10:48
    "Нефтчи" забил 700-й гол на выезде в чемпионатах Азербайджана
    Футбол
    10:39
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 8%
    Энергетика
    10:39
    Азербайджан за 9 месяцев экспортировал около 327 тыс. тонн азотных удобрений
    Энергетика
    10:32
    ГТК: ТОП-10 стран за 9 месяцев купили у Азербайджана около 16 млн тонн нефти
    Энергетика
    10:31
    Азербайджан незначительно увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию
    Бизнес
    10:30
    В Казахстане пресекли работу сети нелегальных ломбардов с доходом свыше $300 тыс.
    В регионе
    Лента новостей