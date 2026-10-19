В Азербайджане создадут современную инфраструктуру переработки отходов

В рамках инициативы "Livable Baku", направленного на улучшение городской среды и повышение устойчивости инфраструктуры к климатическим рискам и стихийным бедствиям, на территории Абшеронского района запланировано возведение нового регионального санитарного полигона и объектов для перегрузки отходов.

Как передаёт Report со ссылкой на данные Всемирного банка (ВБ), инфраструктурный комплекс будет состоять из регионального санитарного полигона и четырех станций перегрузки отходов в Абшеронской зоне обслуживания, а также перегрузочной станции и предприятия по извлечению вторичного сырья в поселке Гала на территории Баку.

Проектируемый полигон предназначен для обслуживания около 695,5 тыс. человек, проживающих в четырех административных районах - Хызы, Шамахы, Гобустан и Апшерон, а также в городе Сумгайыт. В ходе подготовки к реализации инфраструктурных объектов потребуется определить границы землепользования, провести проверку прав землепользователей и дать оценку вероятным последствиям для хозяйственной деятельности. В частности, проектная документация предусматривает программу содействия неформальным сборщикам отходов, которые рискуют лишиться источников дохода вследствие трансформации системы обращения с отходами. Старт строительных работ станет возможным лишь после соблюдения всех экологических и социальных требований, заложенных в проект, в том числе разработки планов переселения в тех случаях, когда это будет необходимо. Полная территория полигона расположена в границах арендуемого пастбищного участка общей площадью 1,5 тыс. га, действие аренды которого заканчивается в 2029 году.

Международный банк реконструкции и развития (подразделение Группы ВБ) планирует выделить на реализацию проекта 500 млн долларов США при общей стоимости его в 591,25 млн долларов. При этом доля участия правительства Азербайджана в проекте составляет 91,25 млн долларов.