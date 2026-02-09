Израильских спортсменов ограбили на XXV зимних Олимпийских играх

Израильские спортсмены ограблены на XXV зимних Олимпийских играх.

Как сообщает Report, об этом представитель страны Адам Эдельман написал в своем аккаунте в социальной сети.

По его словам, неизвестные лица украли из гостиничного номера паспорта и вещи на сумму $3000, принадлежащие команде по бобслею.

Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.