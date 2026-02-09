Израильских спортсменов ограбили на XXV зимних Олимпийских играх
Командные
- 09 февраля, 2026
- 12:31
Израильские спортсмены ограблены на XXV зимних Олимпийских играх.
Как сообщает Report, об этом представитель страны Адам Эдельман написал в своем аккаунте в социальной сети.
По его словам, неизвестные лица украли из гостиничного номера паспорта и вещи на сумму $3000, принадлежащие команде по бобслею.
Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
