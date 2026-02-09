Израильских спортсменов ограбили на XXV зимних Олимпийских играх

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Израильские спортсмены ограблены на XXV зимних Олимпийских играх.

    Как сообщает Report, об этом представитель страны Адам Эдельман написал в своем аккаунте в социальной сети.

    По его словам, неизвестные лица украли из гостиничного номера паспорта и вещи на сумму $3000, принадлежащие команде по бобслею.

    Отметим, что XXV зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    İsrail idmançıları XXV Qış Olimpiya Oyunlarında qarət olunublar
