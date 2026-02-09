Livanda binanın uçması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb
Digər ölkələr
- 09 fevral, 2026
- 12:27
Livanın şimalında Tripoli şəhərində beşmərtəbəli yaşayış binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb.
"Report" TASS istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Mülki Müdafiə Xidmətinin rəisi general İmad Xreyş "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Fevralın 8-də uçan binanın yerləşdiyi ərazidə axtarış-xilasetmə əməliyyatı bütün gecə davam edib. Hazırda dağıntılar altında 14 meyit aşkar edilib, 8 nəfəri isə sağ çıxarmaq mümkün olub, onlar xəstəxanaya göndəriliblər".
Son xəbərlər
13:02
Çempionlar Liqası: "Nyukasl"ın "Qarabağ" azarkeşləri üçün ayırdığı biletlərin sayı müəyyənləşibFutbol
13:00
Sabah Bakıya və rayonlara qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:58
Lavrov: Ukraynada təhlükəsizliyimizi təhdid edən silahların yerləşdirilməsinə yol verməyəcəyikRegion
12:54
"Bank Respublika"nın "Qızıl Seçim" lotereyası davam edirMaliyyə
12:53
Azərbaycan və Lüksemburq maliyyə sektorunda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibMaliyyə
12:52
Gürcüstan XİN başçısı Budapeşt Qlobal Dialoqunda iştirak edəcəkRegion
12:49
Foto
Azərbaycanda bu il üçün 5 neft və qaz yatağı üzrə investisiya imkanları müzakirə olunubEnergetika
12:45
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Özbəkistandakı toplanış komanda üçün çox faydalı oldu"Futbol
12:34