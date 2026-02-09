İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Livanda binanın uçması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    • 09 fevral, 2026
    • 12:27
    Livanda binanın uçması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Livanın şimalında Tripoli şəhərində beşmərtəbəli yaşayış binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb.

    "Report" TASS istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Mülki Müdafiə Xidmətinin rəisi general İmad Xreyş "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Fevralın 8-də uçan binanın yerləşdiyi ərazidə axtarış-xilasetmə əməliyyatı bütün gecə davam edib. Hazırda dağıntılar altında 14 meyit aşkar edilib, 8 nəfəri isə sağ çıxarmaq mümkün olub, onlar xəstəxanaya göndəriliblər".

    Livan Tripoli bina
    На севере Ливана при обрушении дома погибли 14 человек
    Lebanon's Tripoli building collapse kills 14

