На севере Ливана при обрушении дома погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате обрушения пятиэтажного жилого дома в городе Триполи на севере Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, об этом сообщил начальник Службы гражданской обороны генерал Имад Хрейш в заявлении, размещенном в X.

"Поисково-спасательная операция в квартале Баб-Таббана, где 8 февраля рухнул жилой дом, продолжалась всю ночь, применялась тяжелая строительная техника, - отметил он. - На данный момент под завалами обнаружены 14 тел без признаков жизни, еще 8 человек удалось извлечь живыми, они направлены на лечение в больницу".

Ранее мэр города Абдель Хамид Карима обратился к правительству с просьбой объявить зоной бедствия старинный квартал Баб-Таббана, где за последние дни после сильных ливней рухнули два жилых дома. Он сообщил, что в настоящее время власти эвакуируют людей из нескольких зданий, которые находятся в аварийном состоянии.