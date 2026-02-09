На севере Ливана при обрушении дома погибли 14 человек
- 09 февраля, 2026
- 12:12
По меньшей мере 14 человек погибли в результате обрушения пятиэтажного жилого дома в городе Триполи на севере Ливана.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, об этом сообщил начальник Службы гражданской обороны генерал Имад Хрейш в заявлении, размещенном в X.
"Поисково-спасательная операция в квартале Баб-Таббана, где 8 февраля рухнул жилой дом, продолжалась всю ночь, применялась тяжелая строительная техника, - отметил он. - На данный момент под завалами обнаружены 14 тел без признаков жизни, еще 8 человек удалось извлечь живыми, они направлены на лечение в больницу".
Ранее мэр города Абдель Хамид Карима обратился к правительству с просьбой объявить зоной бедствия старинный квартал Баб-Таббана, где за последние дни после сильных ливней рухнули два жилых дома. Он сообщил, что в настоящее время власти эвакуируют людей из нескольких зданий, которые находятся в аварийном состоянии.