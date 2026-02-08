Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Ливане при обрушении пятиэтажного дома погибли шесть человек

    • 08 февраля, 2026
    • 23:05
    В Ливане при обрушении пятиэтажного дома погибли шесть человек

    По меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушения пятиэтажного дома в городе Триполи на севере Ливана.

    Как передает Report, об этом сообщил мэр Триполи Абдель Хамид Карима в своем аккаунте X.

    "На данный момент под завалами обнаружено шесть тел без признаков жизни, еще семь человек удалось извлечь живыми, они получили ранения и направлены в больницу, - отметил он. - Спасательные работы продолжаются, число жертв и пострадавших может возрасти".

    Карима подчеркнул, что обратился к правительству с просьбой объявить зоной бедствия старинный квартал Баб-Таббана, где за последние дни после сильных ливней рухнули два жилых дома.

    "Мы срочно эвакуируем сейчас людей из соседних зданий, которые находятся в аварийном состоянии", - указал мэр.

    Премьер-министр республики Наваф Салам выразил соболезнование семьям погибших, пообещав привлечь к ответственности "всех, кто мог проявить халатность". Он призвал оппозицию воздержаться "от попыток использовать ужасную трагедию в Триполи в корыстных политических целях".

