    Yonhap: В Южной Корее разбился военный вертолет

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 07:42
    Yonhap: В Южной Корее разбился военный вертолет

    В Южной Корее потерпел крушение военный вертолет, в результате чего два человека находятся в критическом состоянии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

    Инцидент произошел в провинции Кёнгидо около 11:00 по местному времени (06:00 по бакинскому времени). На борту было два человека.

    У пострадавших зафиксирована остановка сердца.

    Южная Корея вертолет крушение
    Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb
    2 in cardiac arrest after military helicopter crash in S. Korea
    Лента новостей