Yonhap: В Южной Корее разбился военный вертолет

В Южной Корее потерпел крушение военный вертолет, в результате чего два человека находятся в критическом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Инцидент произошел в провинции Кёнгидо около 11:00 по местному времени (06:00 по бакинскому времени). На борту было два человека.

У пострадавших зафиксирована остановка сердца.