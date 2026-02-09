Yonhap: В Южной Корее разбился военный вертолет
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 07:42
В Южной Корее потерпел крушение военный вертолет, в результате чего два человека находятся в критическом состоянии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.
Инцидент произошел в провинции Кёнгидо около 11:00 по местному времени (06:00 по бакинскому времени). На борту было два человека.
У пострадавших зафиксирована остановка сердца.
Последние новости
08:47
Фото
В Хачмазе задержаны водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиковПроисшествия
08:41
Видео
Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в ГянджуВнутренняя политика
08:36
На ряде дорог Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:08
Китай отменил смертный приговор канадцу после визита премьер-министра Канады Карни в ПекинДругие страны
07:42
Yonhap: В Южной Корее разбился военный вертолетДругие страны
07:13
RNZ: В Новой Зеландии стрелявший в мечетях террорист отказался признать винуДругие страны
06:42
Илон Маск: SpaceX будет уделять приоритетное внимание созданию саморазвивающегося города на ЛунеИКТ
06:14
В Иране задержаны несколько политических деятелей, поддержавших протестующихВ регионе
05:36