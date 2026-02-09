Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 09 fevral, 2026
- 07:55
Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, iki nəfərin vəziyyəti ağırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.
Hadisə Kyonqido əyalətində yerli vaxtla təxminən saat 11:00-da (Bakı vaxtı ilə səhər saat 6:00) baş verib.
Helikopterdə iki nəfər olub və onlar da ürək dayanma qeydə alınıb.
