    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 07:55
    Cənubi Koreyada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, iki nəfərin vəziyyəti ağırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.

    Hadisə Kyonqido əyalətində yerli vaxtla təxminən saat 11:00-da (Bakı vaxtı ilə səhər saat 6:00) baş verib.

    Helikopterdə iki nəfər olub və onlar da ürək dayanma qeydə alınıb.

