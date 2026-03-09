Kir Starmer: İran ətrafındakı münaqişənin iqtisadiyyata təsirini azaltmaq üçün tədbirlər görməyi düşünürük

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Digər ölkələr
    • 09 mart, 2026
    • 15:12
    Baş nazir Kir Starmer bildirib ki, Böyük Britaniya hökuməti Yaxın Şərqdə münaqişənin eskalasiyasının biznes və əhali üçün iqtisadi nəticələrini azaltmaq məqsədilə hansı tədbirlərin görülə biləcəyinə dair beynəlxalq tərəfdaşlarla məsləhətləşmələr aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" məlumat yayıb.

    "Hökumətin vəzifəsi qabaqlayıcı addımlar atmaq, irəli baxmaq və birgə işləməkdir", - K.Starmer bildirib.

    Onun sözlərinə görə, London həmçinin böhranın Böyük Britaniya sakinlərinə mümkün təsirini azaltmaq üçün müttəfiqləri ilə birgə hansı əlavə addımların atıla biləcəyini müzakirə edir.

    Baş nazir əlavə edib ki, neft qiymətlərinin artması fonunda müharibənin iqtisadi nəticələrini məhdudlaşdırmaq üçün əlavə tədbirlərin zəruriliyini qəbul etmək vacibdir:

    "İnsanlar bunu hiss edəcəklər və bu, nə qədər uzun çəkərsə, iqtisadiyyatımıza mənfi təsir ehtimalı bir o qədər yüksək olar".

    Kir Starmer Böyük Britaniya İran
    Кир Стармер: Лондон думает над мерами для снижения влияния на экономику конфликта вокруг Ирана
    UK weighing measures to limit economic impact of Iran-related conflict, Starmer says

