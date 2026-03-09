Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Кир Стармер: Лондон думает над мерами для снижения влияния на экономику конфликта вокруг Ирана

    • 09 марта, 2026
    • 14:47
    Кир Стармер: Лондон думает над мерами для снижения влияния на экономику конфликта вокруг Ирана

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британское правительство ведет консультации с международными партнерами о том, какие меры можно принять с целью снижения экономических последствий эскалации конфликта на Ближнем Востоке для бизнеса и населения.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera.

    "Задача правительства - действовать на опережение, смотреть вперед и работать сообща", - сказал Стармер.

    По его словам Лондон также обсуждает с союзниками, какие дополнительные шаги можно предпринять совместно, чтобы сократить возможное влияние кризиса на жителей Великобритании.

    Премьер добавил, что важно признать необходимость дополнительных мер для ограничения экономических последствий войны на фоне роста цен на нефть: "Люди будут ощущать. И чем дольше это продолжается, тем выше вероятность негативного влияния на нашу экономику".

