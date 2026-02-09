Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Израиль предупредил США о готовности нанесения самостоятельного удара по Ирану

    09 февраля, 2026
    Израиль заявил США, что может самостоятельно нанести удар по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Jerusalem Post.

    "Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет красную черту, которую мы установили для баллистических ракет", - цитирует газета источника.

    По его словам, Израиль постоянно следит за развитием событий внутри Ирана.

    Издание отмечает, что представители израильского министерства обороны недавно заявили своим американским коллегам, что иранская программа создания баллистических ракет представляет угрозу существованию Израиля.

    Согласно источникам в службе безопасности, в последние недели в ходе ряда встреч на высоком уровне было сообщено о намерениях Израиля ликвидировать ракетный потенциал Ирана и производственную инфраструктуру.

    Собеседники издания заявили, что в ходе недавних переговоров Израиль представил планы нанесения ударов по дополнительным объектам в Иране, связанным с ракетной программой.

    İsrail ABŞ-ni İranla bağlı planı barədə xəbərdar edib
    Israel warns Trump: We may act alone if Iran crosses ballistic missile red line
