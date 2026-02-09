İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İsrail ABŞ-ni İranla bağlı planı barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 09:55
    İsrail ABŞ-ni İranla bağlı planı barədə xəbərdar edib

    İsrail ABŞ-yə müstəqil şəkildə İrana zərbə endirə biləcəyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "İnterfaks" "Jerusalem Post" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    "Biz amerikalılara demişik ki, əgər İran ballistik raketlər üçün müəyyən etdiyimiz qırmızı xətti keçsə, təkbaşına zərbə endirəcəyik", - qəzet mənbəyə istinad edir.

    Mənbənin sözlərinə görə, İsrail İran daxilindəki hadisələrin inkişafını daim izləyir.

    Nəşr qeyd edir ki, İsrail müdafiə nazirliyinin nümayəndələri bu yaxınlarda amerikalı həmkarlarına İranın ballistik raket yaratma proqramının İsrailin mövcudluğu üçün təhlükə törətdiyini bildiriblər.

    Təhlükəsizlik xidmətindəki mənbələrə görə, son həftələrdə bir sıra yüksək səviyyəli görüşlərdə İsrailin İranın raket potensialını və istehsal infrastrukturunu məhv etmək niyyətləri barədə məlumat verilib.

    Nəşrin həmsöhbətləri bildirib ki, son danışıqlar zamanı İsrail raket proqramı ilə əlaqəli İrandakı əlavə obyektlərə zərbə endirmək planlarını təqdim edib.

    İsrail ABŞ İrana hücum
    Израиль предупредил США о готовности нанесения самостоятельного удара по Ирану

    Son xəbərlər

    10:01

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün növbəti yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    09:59

    AQTA Qubada ailənin 8 üzvünün zəhərlənmə iddiası ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Sağlamlıq
    09:56
    Foto

    Beynəlxalq tədbirdə Rəqəmsal Logistika Platforması barədə məlumat verilib

    İnfrastruktur
    09:55

    İsrail ABŞ-ni İranla bağlı planı barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    09:46

    Balakəndə yanğında 100 ev quşu tələf olub

    Hadisə
    09:44

    "Yelo Bank"da innovativ QR ilə ödəniş aktivdir!

    Maliyyə
    09:41

    Avstriyalı snoubordçu qış olimpiadaları tarixinin ən yaşlı qalibi olub

    Fərdi
    09:40

    Qərbi Azərbaycan İcması Fransa senatının təxribatçı qətnaməsini pisləyib

    Daxili siyasət
    09:40

    FHN: Ötən həftə 203 yanğın olub, 5 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti