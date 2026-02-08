Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Во Франции начались военные учения ORION 2026

    08 февраля, 2026
    • 17:46
    Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений ORION 2026, в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих.

    Как передает Report, об этом сообщает Parisien.

    В публикации отмечается, что треть военных прибыли из других стран, союзных Парижу. В период с 8 февраля по 30 апреля они будут постепенно развернуты на территории Франции.

    Также в рамках учений будут задействованы 140 самолетов и вертолетов, более 1,2 тыс. беспилотников, 2150 единиц техники, включая бронетранспортеры и танки, а также авианосец "Шарль де Голль".

    Со стороны Франции в рамках учений будут задействованы 12 министерств, так как маневры предполагают обеспечение информационной безопасности, противодействие электромагнитным угрозам, а также спутниковую разведку, отмечает издание.

