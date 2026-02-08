Fransada ORION 2026 hərbi təlimləri başlayıb
Digər ölkələr
- 08 fevral, 2026
- 18:11
Fransa və müttəfiqləri 12 mindən çox əsgərin iştirak edəcəyi ORION 2026 hərbi təliminin aktiv mərhələsinə başlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Parisien" məlumat yayıb.
Nəşr qeyd edir ki, qoşunların üçdə biri Parislə müttəfiq olan digər ölkələrdən gəlib. Onlar 8 fevral - 30 aprel tarixləri arasında tədricən Fransa boyunca yerləşdiriləcək.
Təlimlərə həmçinin 140 təyyarə və helikopter, 1200-dən çox dron, zirehli transportyorlar və tanklar da daxil olmaqla 2150 texnika, eləcə də "Şarl de Qoll" təyyarədaşıyan gəmisi cəlb olunacaq.
Fransa tərəfindən təlimlərdə 12 nazirlik cəlb ediləcək, çünki manevrlər informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsini, elektromaqnit təhdidlərinə qarşı mübarizəni və peyk kəşfiyyatını əhatə edir.
Son xəbərlər
18:43
Suriyada daşqınlar nəticəsində 3 nəfər həlak olubDigər ölkələr
18:43
Andrey Demçenko: "Ardıcıl qollardan sonra futbolçuların əhval-ruhiyyəsi aşağı düşdü"Futbol
18:27
Olimpiadada medal qazanacaq gürcü idmançılara pul mükafatı veriləcəkRegion
18:11
Fransada ORION 2026 hərbi təlimləri başlayıbDigər ölkələr
18:02
Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirinin finalına vəsiqə qazanıbFərdi
17:58
Foto
Filippində "Basyanq" fırtınası 12 nəfərin ölümünə səbəb olubDigər ölkələr
17:55
Qərbi Azərbaycan İcması: Ermənistan məhkəməsinin qərarı Azərbaycanın suverenliyinə qarşı yönəlibXarici siyasət
17:55
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edibFutbol
17:49