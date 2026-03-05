Prezident: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib
Daxili siyasət
- 05 mart, 2026
- 16:20
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri - Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, digər bütün Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr bir nömrəli səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının martın 5-də keçirilən iclasında çıxışı zamanı deyib.
Dövlət başçısı əlavə edib ki, bununla da onlar istənilən əməliyyatı keçirməyə hazır olmalıdırlar.
