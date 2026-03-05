Ильхам Алиев: ВС Азербайджана приведены в состояние мобилизации номер один

Наши Вооруженные силы – Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

Глава государства добавил, что они должны быть готовы к проведению любой операции.