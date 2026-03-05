Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев: ВС Азербайджана приведены в состояние мобилизации номер один

    Внутренняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 16:35
    Ильхам Алиев: ВС Азербайджана приведены в состояние мобилизации номер один

    Наши Вооруженные силы – Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения - приведены в состояние мобилизации номер один.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

    Глава государства добавил, что они должны быть готовы к проведению любой операции.

    Prezident: Azərbaycan Silahlı Qüvvələri səfərbərlik vəziyyətinə gətirilib
    President Ilham Aliyev: Our Armed Forces have been brought to full combat readiness level one
