Azərbaycan lideri: İstənilən bəd qüvvə bizim "Dəmir yumruğ"umuzu görəcək
Daxili siyasət
- 05 mart, 2026
- 16:17
Xalq əmin olmalıdır ki, istənilən bəd qüvvə onlara qarşı Azərbaycanın "Dəmir yumruğ"unu görəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının martın 5-də keçirilən iclasında çıxışı zamanı deyib.
Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan xalqı proseslərin gedişatı ilə əlaqədar məlumatlandırılacaq:
"Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması artıq mətbuatda dərc edilib. Azərbaycan xalqı əmin olmalıdır ki, istənilən bəd qüvvə onlara qarşı bizim "Dəmir yumruğ"umuzu görəcək".
Son xəbərlər
16:34
Latviya İranın Naxçıvana zərbələrini pisləyibXarici siyasət
16:32
TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçibMaliyyə
16:31
İlham Əliyev: Azərbaycan dövləti İranda yaşayan bir çox azərbaycanlılar üçün ümid yeridirXarici siyasət
16:28
GUAM İran dronlarının Naxçıvana hücumlarını pisləyibXarici siyasət
16:26
Abşeronda iki günlük körpə ölübHadisə
16:26
Prezident: Birinci dəfə deyil ki, İran dövləti Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı terror aktları həyata keçirirDaxili siyasət
16:24
Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" yarımfinala yüksəldiFutbol
16:21
Gürcüstan XİN rəhbəri: İranın Naxçıvana dron hücumundan narahatıqXarici siyasət
16:21