Ильхам Алиев: Любая злая сила увидит против себя наш "Железный кулак"

Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш "Железный кулак".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

"Мы будем информировать азербайджанский народ о ходе этих процессов. Заявление Министерства обороны уже опубликовано в прессе. Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш "Железный кулак", - сказал президент.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.