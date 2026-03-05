Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев: Любая злая сила увидит против себя наш "Железный кулак"

    Внутренняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 17:31
    Ильхам Алиев: Любая злая сила увидит против себя наш Железный кулак

    Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш "Железный кулак".

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

    "Мы будем информировать азербайджанский народ о ходе этих процессов. Заявление Министерства обороны уже опубликовано в прессе. Азербайджанский народ должен быть уверен, что любая злая сила увидит против себя наш "Железный кулак", - сказал президент.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

    Azərbaycan lideri: İstənilən bəd qüvvə bizim "Dəmir yumruğ"umuzu görəcək
    President: Those who once tried to test our strength were crushed by the Iron Fist; today's incident will have the same result
    Лента новостей