İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    İordaniya XİN İranın Naxçıvana hücumu ilə bağlı: Bakının cavab tədbirlərini dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 16:18
    İordaniya XİN İranın Naxçıvana hücumu ilə bağlı: Bakının cavab tədbirlərini dəstəkləyirik

    İordaniya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İranın bu gün Azərbaycana pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə endirdiyi zərbələri şərh edərkən bildirib ki, Əmman ölkənin suverenliyinin və Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin qorunması üçün Bakının addımlarını dəstəkləyir.

    Bu barədə "Report" İordaniya XİN-in bəyanatına istinadən xəbər verir.

    Nazirlik İranın Türkiyə və Azərbaycana zərbələr endirmək cəhdlərini qətiyyətlə pislədiyini qeyd edib.

    "İordaniya iki dövlətin suverenliyinin kobud şəkildə pozulması və regionun təhlükəsizliyi ilə sabitliyinə təhlükə yaradan təhlükəli eskalasiya olan bu hücumları (İran tərəfindən - red.) qəbul etmədiyini və qətiyyətlə pislədiyini vurğulayıb. İordaniyanın qardaş Türkiyə və Azərbaycanla tam həmrəyliyini, öz ölkələrinin suverenliyini, təhlükəsizliyini və vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qorumaq üçün atdıqları bütün addımları dəstəklədiyini bəyan edirik", - qurumdan bildirilib.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu İordaniya
    МИД Иордании об атаке Ирана по Нахчывану: Поддерживаем ответные действия Баку
    Jordan backs Azerbaijan's right to defend sovereignty after Iran drone attacks

    Son xəbərlər

    16:34

    Latviya İranın Naxçıvana zərbələrini pisləyib

    Xarici siyasət
    16:32

    TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçib

    Maliyyə
    16:31

    İlham Əliyev: Azərbaycan dövləti İranda yaşayan bir çox azərbaycanlılar üçün ümid yeridir

    Xarici siyasət
    16:28

    GUAM İran dronlarının Naxçıvana hücumlarını pisləyib

    Xarici siyasət
    16:26

    Abşeronda iki günlük körpə ölüb

    Hadisə
    16:26

    Prezident: Birinci dəfə deyil ki, İran dövləti Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı terror aktları həyata keçirir

    Daxili siyasət
    16:24

    Azərbaycan Kuboku: "Turan Tovuz" yarımfinala yüksəldi

    Futbol
    16:21

    Gürcüstan XİN rəhbəri: İranın Naxçıvana dron hücumundan narahatıq

    Xarici siyasət
    16:21

    Naxçıvan aeroportunda daxili və xarici uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti