МИД Иордании об атаке Ирана по Нахчывану: Поддерживаем ответные действия Баку
- 05 марта, 2026
- 16:14
МИД Иордании, комментируя сегодняшние удары Ирана беспилотниками по Азербайджану, заявил, что Амман поддерживает действия Баку для защиты суверенитета страны, и безопасности азербайджанских граждан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Иордании.
В министерстве отметили, что решительным образом осуждает попытки Ирана нанести удары по Турции и Азербайджану.
"Иордания подчеркнула свое неприятие и решительное осуждение этих атак (со стороны Ирана - ред.), которые являются грубым нарушением суверенитета двух государств и опасной эскалацией, угрожающей безопасности и стабильности региона. Заявляем о полной солидарности Иордании с братскими Турцией и Азербайджаном и поддержке всех шагов, которые они предпринимают для защиты суверенитета своих стран, их безопасности и безопасности своих граждан", - отметили в ведомстве.