Глава аппарата премьера Британии подал в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку на фоне скандала вокруг уголовного дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, уход Максуини особенно символичен, учитывая его ключевую роль в приходе Стармера на Даунинг-стрит и трансформации Лейбористской партии в преддверии выборов 2024 года.

По данным СМИ, Максуини непосредственно поддерживал назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США. Из недавно опубликованных Минюстом США документов из досье Эпштейна стали известны новые сведения о близкой дружбе дипломата со скандальным предпринимателем.

"После тщательного обдумывания ситуации я решил уйти из правительства. Решение назначить (послом) Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес урон нашей партии и нашей стране и подорвал доверие к политикам в принципе. После того как ко мне обратились, я рекомендовал премьер-министру провести это назначение. Я беру полную ответственность за эту рекомендацию", - говорится в заявлении Максуини, которое приводит телеканал Sky News.