Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Глава аппарата премьера Британии подал в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 18:47
    Глава аппарата премьера Британии подал в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини подал в отставку на фоне скандала вокруг уголовного дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, уход Максуини особенно символичен, учитывая его ключевую роль в приходе Стармера на Даунинг-стрит и трансформации Лейбористской партии в преддверии выборов 2024 года.

    По данным СМИ, Максуини непосредственно поддерживал назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США. Из недавно опубликованных Минюстом США документов из досье Эпштейна стали известны новые сведения о близкой дружбе дипломата со скандальным предпринимателем.

    "После тщательного обдумывания ситуации я решил уйти из правительства. Решение назначить (послом) Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес урон нашей партии и нашей стране и подорвал доверие к политикам в принципе. После того как ко мне обратились, я рекомендовал премьер-министру провести это назначение. Я беру полную ответственность за эту рекомендацию", - говорится в заявлении Максуини, которое приводит телеканал Sky News.

    глава аппарата премьер-министр Великобритания отставка
    Ты - Король

    Последние новости

    18:58

    Себастьен Лекорню после долгой битвы вокруг бюджета сосредоточился на энергетике и обороне

    Другие страны
    18:47

    Глава аппарата премьера Британии подал в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    18:24

    Наводнения в Сирии унесли жизни трех человек

    Другие страны
    18:12

    ЦАХАЛ нанес авиаудары по вооруженным боевикам на севере Газы

    Другие страны
    17:58

    В Сумгайыте при столкновении автомобилей пострадали три человека

    Происшествия
    17:46

    Во Франции начались военные учения ORION 2026

    Другие страны
    17:31

    Власти Грузии выплатят спортсменам премии за призовые места на Олимпиаде

    В регионе
    17:18

    Парламент Ирана 9 февраля проведет заседание для обсуждения переговоров с США

    В регионе
    17:03

    У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    Лента новостей