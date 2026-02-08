İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Britaniya Baş nazirinin aparat rəhbəri Epşteyn qalmaqalı fonunda istefa verib

    Digər ölkələr
    • 08 fevral, 2026
    • 19:48
    Britaniya Baş nazirinin aparat rəhbəri Epşteyn qalmaqalı fonunda istefa verib

    Böyük Britaniya Baş nazirinin aparat rəhbəri Morqan Maksuini mərhum amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynə qarşı qaldırılan cinayət işi ilə bağlı qalmaqal fonunda istefa verib.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, Maksvininin getməsi, Baş nazir Kir Starmerin Dauninq küçəsinə gətirilməsində və 2024-cü il seçkilərindən əvvəl Leyborist Partiyasının transformasiyasında əsas rolu nəzərə alınmaqla, xüsusilə simvolikdir.

    Mediada yayılan məlumatlara görə, Maksvini birbaşa Peter Mandelsonun Böyük Britaniyanın ABŞ-dakı səfiri təyin olunmasını dəstəkləyib. ABŞ Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bu yaxınlarda açıqlanan Epşteyn dosyesindən sənədlər diplomatın mübahisəli iş adamı ilə yaxın dostluğu haqqında yeni məlumatlar ortaya çıxarıb.

    "Vəziyyəti diqqətlə araşdırdıqdan sonra hökumətdən istefa vermək qərarına gəldim. Peter Mandelsonu (səfir) təyin etmək qərarı səhv idi. O, partiyamıza və ölkəmizə zərər vurub və ümumiyyətlə siyasətçilərə olan etimadı sarsıdıb. Mənə müraciət edildikdən sonra bu təyinatı Baş nazirə tövsiyə etdim. Bu tövsiyəyə görə tam məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm", - Maksvini açıqlamasında bildirib.

    Глава аппарата премьера Британии подал в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

