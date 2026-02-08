ЦАХАЛ нанес авиаудары по вооруженным боевикам на севере Газы

ВВС Израиля нанесли удары по нескольким вооруженным боевикам в северной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В северной части сектора Газа военнослужащие выявили несколько террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к войскам, представляя для них непосредственную угрозу. ВВС Израиля нанесли удар и уничтожили одного из них, чтобы устранить угрозу", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что израильские подразделения в сектора Газа остаются развернутыми в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.