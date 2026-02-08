В Сумгайыте при столкновении автомобилей пострадали три человека
- 08 февраля, 2026
- 17:58
В поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки Toyota Prius столкнулся с другим транспортным средством.
В результате инцидента три человека получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу каретой скорой помощи.
По факту проводится расследование.
