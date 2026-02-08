Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Сумгайыте при столкновении автомобилей пострадали три человека

    Происшествия
    • 08 февраля, 2026
    • 17:58
    В Сумгайыте при столкновении автомобилей пострадали три человека

    В поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева в Сумгайыте произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль марки Toyota Prius столкнулся с другим транспортным средством.

    В результате инцидента три человека получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу каретой скорой помощи.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Сумгайыт пострадавшие
    Tağıyev qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var
    Ты - Король

    Последние новости

    18:58

    Себастьен Лекорню после долгой битвы вокруг бюджета сосредоточился на энергетике и обороне

    Другие страны
    18:47

    Глава аппарата премьера Британии подал в отставку на фоне скандала вокруг дела Эпштейна

    Другие страны
    18:24

    Наводнения в Сирии унесли жизни трех человек

    Другие страны
    18:12

    ЦАХАЛ нанес авиаудары по вооруженным боевикам на севере Газы

    Другие страны
    17:58

    В Сумгайыте при столкновении автомобилей пострадали три человека

    Происшествия
    17:46

    Во Франции начались военные учения ORION 2026

    Другие страны
    17:31

    Власти Грузии выплатят спортсменам премии за призовые места на Олимпиаде

    В регионе
    17:18

    Парламент Ирана 9 февраля проведет заседание для обсуждения переговоров с США

    В регионе
    17:03

    У берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    Лента новостей