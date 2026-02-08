İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Hadisə
    • 08 fevral, 2026
    • 17:49
    Tağıyev qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var

    Sumqayıt şəhərində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Toyota Prius" markalı avtomobil digər minik avtomobili ilə toqquşub.

    Qəza nəticəsində üç nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

    Yaralılar təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

