Azərbaycanın stolüstü tennisçisi yeni mövsümə uğurla başlayıb
Fərdi
- 08 fevral, 2026
- 19:46
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Onur Quluzadə yeni mövsümə uğurla başlayıb.
"Report" Stolüstü Tennis Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, milli üzvü Tunisin paytaxtında keçirilən "WTT Youth Star Contender Tunis 2026" turnirində parlaq nəticə göstərib.
U-15 yaş dərəcəsində mübarizə aparan idmançı qoşa yarışlarda almaniyalı həmkarı Lukas Vanq ilə birlikdə çıxış edib. Bütün görüşləri qələbə ilə başa vuran cütlük turnirin baş mükafatına layiq görülüb.
Qeyd edək ki, O.Quluzadə şəxsi yarışlarda da uğurlu çıxışını davam etdirir. Yarımfinala yüksələn idmançımız ən azı bürünc medalı artıq təmin edib.
Son xəbərlər
20:17
Andrey Sibiqa: Zelenski və Putin mürəkkəb məsələləri razılaşdırmaq üçün şəxsən görüşməlidirlərRegion
19:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tur başa çatıbKomanda
19:48
Britaniya Baş nazirinin aparat rəhbəri Epşteyn qalmaqalı fonunda istefa veribDigər ölkələr
19:46
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi yeni mövsümə uğurla başlayıbFərdi
19:36
Valdas Dambrauskas: "Araz-Naxçıvan" üzərində qələbə möhtəşəm idi"Futbol
19:29
Türkiyədə sabahdan toyuq məhsullarının ixracı dayandırılacaqRegion
19:10
Qubada bir ailənin 8 üzvü qonaqlıqda qidadan zəhərlənibHadisə
18:54
MOK rəsmiləri Milanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçiribFərdi
18:43