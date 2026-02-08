İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanın stolüstü tennisçisi yeni mövsümə uğurla başlayıb

    Fərdi
    • 08 fevral, 2026
    • 19:46
    Azərbaycanın stolüstü tennisçisi yeni mövsümə uğurla başlayıb

    Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Onur Quluzadə yeni mövsümə uğurla başlayıb.

    "Report" Stolüstü Tennis Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, milli üzvü Tunisin paytaxtında keçirilən "WTT Youth Star Contender Tunis 2026" turnirində parlaq nəticə göstərib.

    U-15 yaş dərəcəsində mübarizə aparan idmançı qoşa yarışlarda almaniyalı həmkarı Lukas Vanq ilə birlikdə çıxış edib. Bütün görüşləri qələbə ilə başa vuran cütlük turnirin baş mükafatına layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, O.Quluzadə şəxsi yarışlarda da uğurlu çıxışını davam etdirir. Yarımfinala yüksələn idmançımız ən azı bürünc medalı artıq təmin edib.

    Onur Quluzadə stolüstü tennis Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası tunis

    Son xəbərlər

    20:17

    Andrey Sibiqa: Zelenski və Putin mürəkkəb məsələləri razılaşdırmaq üçün şəxsən görüşməlidirlər

    Region
    19:54

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tur başa çatıb

    Komanda
    19:48

    Britaniya Baş nazirinin aparat rəhbəri Epşteyn qalmaqalı fonunda istefa verib

    Digər ölkələr
    19:46

    Azərbaycanın stolüstü tennisçisi yeni mövsümə uğurla başlayıb

    Fərdi
    19:36

    Valdas Dambrauskas: "Araz-Naxçıvan" üzərində qələbə möhtəşəm idi"

    Futbol
    19:29

    Türkiyədə sabahdan toyuq məhsullarının ixracı dayandırılacaq

    Region
    19:10

    Qubada bir ailənin 8 üzvü qonaqlıqda qidadan zəhərlənib

    Hadisə
    18:54

    MOK rəsmiləri Milanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib

    Fərdi
    18:43

    Suriyada daşqınlar nəticəsində 3 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti