İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirinin finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 08 fevral, 2026
    • 18:02
    Azərbaycan cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirinin finalına vəsiqə qazanıb

    Azərbaycan cüdoçusu Zelim Tçkayev Parisdə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirində finala vəsiqə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, idmançı yarımfinalda qazaxıstanlı Abilayxan Jubanazarı qızıl xalla məğlub edib.

    Qeyd edək ki, ötən gün Balabəy Ağayev (60 kq) qızıl mükafata sahib çıxıb. Ruslan Paşayev (66 kq) isə bürünc medal qazanıb.

    "Böyük Dəbilqə" fevralın 8-də başa çatacaq. Azərbaycan yarışda səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur.

    Zelim Tçkayev Paris

    Son xəbərlər

    18:43

    Suriyada daşqınlar nəticəsində 3 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    18:43

    Andrey Demçenko: "Ardıcıl qollardan sonra futbolçuların əhval-ruhiyyəsi aşağı düşdü"

    Futbol
    18:27

    Olimpiadada medal qazanacaq gürcü idmançılara pul mükafatı veriləcək

    Region
    18:11

    Fransada ORION 2026 hərbi təlimləri başlayıb

    Digər ölkələr
    18:02

    Azərbaycan cüdoçusu "Böyük Dəbilqə" turnirinin finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    17:58
    Foto

    Filippində "Basyanq" fırtınası 12 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    17:55

    Qərbi Azərbaycan İcması: Ermənistan məhkəməsinin qərarı Azərbaycanın suverenliyinə qarşı yönəlib

    Xarici siyasət
    17:55

    Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    17:49

    Tağıyev qəsəbəsində yol-nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti