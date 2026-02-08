İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Komanda
    • 08 fevral, 2026
    • 19:54
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tur başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, turun son matçında "Sabah" "Neftçi" ilə üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan matçda "Sabah" qələbə qazanıb - 98:79.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" "Sərhədçi"ni (97:89), "Ordu" "Naxçıvan"ı (95:92) "Gəncə" NTD-ni (104:85), "Abşeron Lions" "Şəki"ni (92:85) məğlub edib.

