Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tur başa çatıb
Komanda
- 08 fevral, 2026
- 19:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tur başa çatıb.
"Report" xəbər verir ki, turun son matçında "Sabah" "Neftçi" ilə üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayında baş tutan matçda "Sabah" qələbə qazanıb - 98:79.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl keçirilən görüşlərində "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (102:77), "Quba" "Sərhədçi"ni (97:89), "Ordu" "Naxçıvan"ı (95:92) "Gəncə" NTD-ni (104:85), "Abşeron Lions" "Şəki"ni (92:85) məğlub edib.
Son xəbərlər
20:17
Andrey Sibiqa: Zelenski və Putin mürəkkəb məsələləri razılaşdırmaq üçün şəxsən görüşməlidirlərRegion
19:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVI tur başa çatıbKomanda
19:48
Britaniya Baş nazirinin aparat rəhbəri Epşteyn qalmaqalı fonunda istefa veribDigər ölkələr
19:46
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi yeni mövsümə uğurla başlayıbFərdi
19:36
Valdas Dambrauskas: "Araz-Naxçıvan" üzərində qələbə möhtəşəm idi"Futbol
19:29
Türkiyədə sabahdan toyuq məhsullarının ixracı dayandırılacaqRegion
19:10
Qubada bir ailənin 8 üzvü qonaqlıqda qidadan zəhərlənibHadisə
18:54
MOK rəsmiləri Milanda Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüş keçiribFərdi
18:43