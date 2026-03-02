Baku Medical Plaza yeni videosunu həkimlərə ithaf etdi
- 02 mart, 2026
- 13:03
Ölkənin aparıcı özəl tibb müəssisələrindən olan Baku Medical Plaza klinikalar şəbəkəsi ana və körpə sağlamlığına həsr olunan yeni tanıtım videosunu bütün həkimlərə ithaf edib.
Qısa müddətdə sosial platformalarda yayılan video izləyicilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb və müsbət rəylər qazanıb. Yaradıcı heyət "doğuş üçün klinika seçərkən nələrə diqqət yetirmək lazımdır?" sualına ən optimal cavabı vizual üslubda göstərməyə müvəffəq olub.
Filmdə Baku Medical Plazanın əsas üstünlüklərindən sayılan, həm də illər ərzində formalaşmış və təcrübə ilə möhkəmlənmiş multidisiplinar həkim komandasının mövcudluğu xüsusi vurğulanıb.
Ana olmağa hazırlaşan qadınların həyatındakı həyəcan, narahatlıq dolu anlar emosional, təsiredici kadrlarda əks etdirilib. Real hadisələrə əsaslanan videoçarxda, klinikada müxtəlif sahələr üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin ortaq məqsəd - ana və körpənin sağlamlığı naminə koordinasiyalı və sistemli şəkildə çalışmaları əksini tapıb. BMP klinikalar şəbəkəsində hamiləliyin planlaşdırılması mərhələsindən başlayaraq doğuşa hazırlıq və körpənin dünyaya gəlişinədək bütün proseslər ciddi nəzarətdə saxlanılır.
Baku Medical Plazanın "Babək", "Mərkəz", "Medilux", "IMC-2" filiallarında xidmət yalnız müasir tibbi avadanlıq və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətlə məhdudlaşmır. Onu digər klinikalardan üstün edən əsas amillərdən biri də illərlə formalaşmış, birgə işləmə mədəniyyətinə malik güclü və peşəkar multidisiplinar komandaya sahib olmasıdır.
Baku Medical Plaza sağlam gələcək naminə ana və körpə sağlamlığını daim prioritet istiqamət olaraq saxlayır və etibarlı, yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət göstərməyə davam edir.