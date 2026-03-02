İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 mart, 2026
    • 11:19
    İran Səudiyyə Ərəbistanında ən böyük neft emalı zavoduna hücum edib

    İranın "Shahed-136" dronları Ras-Tannurada (Səudiyyə Ərəbistanında şəhər) "Saudi Aramco" şirkətinin ən böyük neft emalı zavoduna (NEZ) hücum edib.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, İran Səudiyyə Ərəbistanının kritik enerji infrastrukturu obyektinə - "Aramco" şirkətinin Ras-Tannura şəhərindəki neft emal zavoduna hücum etmək üçün "Shahed-136" pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edib.

    Şahidlər zavodun ərazisində güclü partlayışlar və yanğınlar barədə xəbər verirlər, obyektin üzərindən qatı tüstü qalxır.

    "Times of Israel"in məlumatına görə, pilotsuz uçuş aparatının zərbəsi obyektdə yanğına səbəb olub, yanğını lokallaşdırmaq mümkün olub.

    Иранские дроны атаковали крупнейший НПЗ Saudi Aramco
    Iranian drones strike Saudi Aramco's largest refinery

