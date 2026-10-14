İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan və Küveyt ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2026
    • 17:19
    Azərbaycan və Küveyt ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Azərbaycan və Küveyt ərzaq təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, torpaqların bərpası və ərzaq ticarəti sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib.

    "Report" KUNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu məsələlər Küveytin inkişaf və dayanıqlılıq üzrə dövlət naziri Rim əl-Fuleyc ilə Azərbaycanın səfiri Emil Kərimovun görüşündə nəzərdən keçirilib.

    Görüş Küveytin Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Dövlət İdarəsində keçirilib.

    Tərəflər kənd təsərrüfatı və torpaqların bərpası sahəsində təcrübə mübadiləsi, eləcə də iki ölkə arasında ərzaq məhsulları ilə ticarət həcminin artırılması imkanlarını nəzərdən keçiriblər.

    Bundan əlavə, ekoloji siyasətin dəstəklənməsi və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunması üçün qarşılıqlı fəaliyyətin və koordinasiyanın genişləndirilməsi müzakirə edilib.

    Emil Kərimov Rim əl-Fuleyc Küveyt
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Azerbaijan, Kuwait to expand cooperation in food security
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:52
    Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlib
    Futbol
    05:21
    İsrail aviasiyası Livanın cənubunda "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
    Digər ölkələr
    04:38
    Azərbaycan BMT-ni mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb
    Xarici siyasət
    04:10
    Foto
    Tiranada etirazların miqyası böyüyür, tələbələr nazirliklərə hücum ediblər – yenilənib
    Digər ölkələr
    03:48
    Serbiya seçki kampaniyasına müdaxiləyə görə Xorvatiyaya etiraz notası göndərib
    Digər ölkələr
    03:12
    Tramp: İranla müzakirələrdə kiminlə danışdığımızı artıq bilmirəm
    Digər ölkələr
    02:44
    Mask: Starlink yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün nəzərdə tutulub
    Digər ölkələr
    02:06
    Pentaqon Latın Amerikasına 600 hərbçi göndərir
    Digər ölkələr
    01:32
    İstanbulda hava səbəbindən 40-dan çox təyyarə başqa hava limanlarına yönləndirilib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti