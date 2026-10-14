Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

Азербайджан и Кувейт обсудили расширение сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, сельского хозяйства, восстановления земель и торговли продуктами питания.

Как сообщает Report со ссылкой на KUNA, вопросы были рассмотрены на встрече государственного министра Кувейта по вопросам развития и устойчивости Рим аль-Фулейдж с послом Азербайджана Эмилем Керимовым.

Встреча состоялась в Государственном управлении по охране окружающей среды Кувейта.

Стороны рассмотрели возможности обмена опытом в сельском хозяйстве и восстановлении земель, а также увеличения объема торговли продовольственными товарами между двумя странами.

Кроме того, обсуждалось расширение взаимодействия и координации в целях поддержки экологической политики и достижения Целей устойчивого развития.