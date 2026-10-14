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    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности

    Азербайджан и Кувейт обсудили расширение сотрудничества в сферах продовольственной безопасности, сельского хозяйства, восстановления земель и торговли продуктами питания.

    Как сообщает Report со ссылкой на KUNA, вопросы были рассмотрены на встрече государственного министра Кувейта по вопросам развития и устойчивости Рим аль-Фулейдж с послом Азербайджана Эмилем Керимовым.

    Встреча состоялась в Государственном управлении по охране окружающей среды Кувейта.

    Стороны рассмотрели возможности обмена опытом в сельском хозяйстве и восстановлении земель, а также увеличения объема торговли продовольственными товарами между двумя странами.

    Кроме того, обсуждалось расширение взаимодействия и координации в целях поддержки экологической политики и достижения Целей устойчивого развития.

    Эмиль Керимов Азербайджано-кувейтские отношения
    Azərbaycan və Küveyt ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək
    Azerbaijan, Kuwait to expand cooperation in food security
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