İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    AQEM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2026
    • 17:15
    AQEM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib

    Bakıda Azərbaycanın sədrliyi ilə Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, iclasda 15 oktyabr tarixində Bakıda keçiriləcək AQEM-in Yeddinci Zirvə Görüşündə qəbul ediləcək qərar və bəyanat layihələri nəzərdən keçirilib.

    AQEM çərçivəsində Azərbaycanın son iki ildə sədrliyi çərçivəsində həyata keçirilmiş fəaliyyət, AQEM üzv dövlətləri arasında əməkdaşlığın gələcək istiqamətləri, habelə Müşavirənin təşkilati məsələlərinə həsr edilmiş sənəd layihələri üzrə razılıq əldə olunub, layihələrin Zirvə Görüşünə təqdim edilməsi barədə müvafiq qərar qəbul edilib.

    AQEM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib
    AQEM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib
    AQEM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin iclası keçirilib

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
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